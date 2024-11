Jedni ślą nam czołgi, drudzy zrobią wszystko, by wygrała Rosja. Tak Półwysep zbliża się do Polski

Dwie Koree niespodziewanie zaczęły mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju, a dzielący je spór dotarł do naszych granic. Podczas gdy Południe sprzedaje Polsce nowoczesne uzbrojenie, Północ wysyła do Rosji już nie tylko broń, ale nawet własnych żołnierzy. To sytuacja całkowicie bez precedensu. O co chodzi w konflikcie koreańskim i dlaczego Korea jest podzielona? Oraz jak dwie Koree zmieniają właśnie sytuację Polski?