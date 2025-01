Brat ministra Ziobry pozorował pracę? Jest zawiadomienie do prokuratury

W trakcie roku pracy w Alior Banku brat byłego ministra sprawiedliwości Witold Kornicki (wcześniej Ziobro) tylko 24 razy zalogował się do systemu informatycznego, spędzając w nim łącznie dziewięć godzin, a zarobił niemal 700 tysięcy złotych. Według autorów zawiadomienia, które trafiło już do prokuratury, istnieje podejrzenie "pozorowania pracy". Jako odpowiedzialnych za to zawiadamiający wskazują między innymi byłego prezesa banku oraz jednego z jego zastępców.