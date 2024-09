"Jaka ewakuacja? Ja nic nie wiem. Przydałaby się szczekaczka, żeby ktoś mówił, co robić"

- To było pole bitwy - słyszę od strażaków. - Całą noc z mieszkańcami łataliśmy wyrwę w wale. Gdyby się nie udało, miasto znalazłoby się pod wodą. No, ale widzi pan - udało się. Jak na razie wszystko działa. A wie pan, ilu mieszkańców przyszło pomagać? Nawet dzieci. Noż to był szok! - strażak jest niemal wzruszony. Wraca do obowiązków, sterta worków cały czas jest monitorowana.