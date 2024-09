A jak wygląda świat dorosłych? Od Anny Turner, doktor nauk społecznych z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, słyszę, że czujemy presję ze strony rodziny i przyjaciół, żeby być dostępnym, w stałym kontakcie. Coraz trudniej nam zaakceptować sytuację, w której nie wiemy, co ktoś robi, albo nie wiemy, co się z kimś dzieje. Zwłaszcza gdy chodzi o bliskich. Najgorsze myśli przychodzą do głowy, gdy ktoś, kto zawsze odbiera telefon, nagle znika na kilka godzin.