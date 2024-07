· Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, by takie rzeczy wymyślić. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na genialny pomysł, by dziecko ze sobą zabrać na tę chorą imprezę - skomentował inicjatywę urzędników jeden z internautów.

W tym roku przypada 81. rocznica rzezi wołyńskiej. To jedna z najbardziej dramatycznych kart polskiej historii. 11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Oprawcy wykorzystali moment, kiedy Polki i Polacy gromadzili się na niedzielnych mszach w kościołach. Ten dzień przeszedł do historii jako "krwawa niedziela". Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia mogło zginąć około ośmiu tysięcy Polaków. Od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi.