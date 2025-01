Fundacja wspierająca Telewizję Republika i "Gazetę Polską" ma zwrócić miliony do budżetu

Audyt w Fundacji Niezależne Media przeprowadzili eksperci z Izby Celno-Skarbowej w Szczecinie. Urzędnicy przekazali nam kopię sprawozdania z kontroli w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, po zanonimizowaniu danych osobowych.

Miliony z wolnej ręki

Fundacja Niezależne Media powstała w 2009 roku, a jej działanie od początku koncentruje się na wspieraniu dziennikarzy i mediów związanych ze środowiskiem "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza. Fundacja ma siedzibę pod tym samym warszawskim adresem (ul. Filtrowa 63/43), co spółka Słowo Niezależne, której prezesem jest Tomasz Sakiewicz. W ostatnich miesiącach to na konta tej Fundacji Niezależne Media zbierane są środki od widzów Telewizji Republika. Przykładem jest uruchomiona zaledwie wczoraj - we wtorek, 28 stycznia 2025 roku - zbiórka wśród widzów na kupno wozu transmisyjnego o wartości 5,5 miliona złotych.