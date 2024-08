Mniej wiernych, mniej z tacy. Kościół idzie w biznes bez podatku

Chociaż ulga dotyczy wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, to Kościół katolicki jest w Polsce hegemonem, więc można zakładać, że lwia część biznesów (i zysku) należy właśnie do niego.

Mniej wiernych, więcej biznesów

Pieniądze płyną do Kościoła trzema strumieniami. Pierwszy to przychody z tzw. statutowej działalności, czyli pieniądze z tacy, opłaty za sakramenty, ofiary za msze i tak dalej. Tutaj urząd skarbowy nie ma czego szukać. Ten strumień pieniędzy jest nieopodatkowany. Co więcej, zgodnie z prawem Kościół nie musi się nawet sprawozdawać przed urzędnikami z tej części przychodów. Nie podaje więc do publicznej wiadomości, o jakie sumy chodzi, ale kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, w 2013 roku wyjawił, że rocznie "ponad 6 mld zł to wsparcie ofiarowywane na tacę przez wiernych". Ta liczba dotyczyła całej Polski.