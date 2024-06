W lesie zginął kuzyn pana Janka, kolega pana Marcina. Jak wyglądały te wypadki i dlaczego do nich doszło?

"Moje szkolenie jest dla hobbystów" - twierdzi internetowy sprzedawca zaświadczeń o ukończeniu kursu pilarza. Jednocześnie reklamuje swoje szkolenie jako takie, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Drwal to ekstremalnie niebezpieczny zawód, dla porównania - górników w Polsce ginie dwa razy mniej niż drwali.

Panu Jankowi pień roztrzaskał kości. "To była moja wina, nie powinienem wtedy pracować w lesie".

Każdy z drwali, z którymi rozmawiam, zna kogoś, kto zginął przy pracy, najczęściej przygnieciony drzewem. Niekiedy to dalszy znajomy, niekiedy rodzina lub bliski przyjaciel.

Pan Marcin opowiada o śmiertelnym wypadku, który zdarzył się zimą 2021 roku: - Nie powinien w ogóle robić tego dnia. Śnieg był po kolana. Ale wie pan - jak drwal nie pójdzie do roboty, to nie zarobi. Ma czekać, aż śnieg stopnieje? A z czego będzie żył? To był mój kolega. Uciekał przed drzewem w śniegu, nie widział korzenia, potknął się…