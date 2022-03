Świat żegna Madeleine Albright. "Polska jest teraz w NATO, również dzięki jej nieustępliwej determinacji"

Nie żyje Madeleine Albright, była amerykańska sekretarz stanu. Piotr Kraśko w wydaniu specjalnym w TVN24 przybliżył jej sylwetkę i podkreślił starania o poszerzenie NATO. Wskazywał, że śmierć Albright to "ogromna strata" także dla Polaków, "bo nie możemy jej w tym momencie powiedzieć: dziękujemy". Dyplomatkę żegna świat polityki. - Była tą, która przecierała szlak - ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. "Polska jest teraz w NATO również dzięki jej nieustępliwej determinacji" - napisał na Twitterze ambasador RP w USA Marek Magierowski.

Dziennikarz Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN i "Fakty po Faktach" TVN24 mówił w wydaniu specjalnym na antenie TVN24, że Albright to "wspaniały człowiek, niezwykła kobieta, wybitny dyplomata".

Powiedział, że jej śmierć to "ogromna strata też dla nas, bo nie możemy jej w tym momencie powiedzieć: dziękujemy". Jak mówił, "nie ma stuprocentowych gwarancji bezpieczeństwa, ale lepszych niż te, jakie mamy w tej chwili, Polska w historii nigdy po prostu nie miała". - Jeżeli jest tu 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, to w bardzo dużej mierze zawdzięczamy to tej osobie - wyjaśniał.