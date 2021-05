Strzelanina podczas kontroli drogowej w Raciborzu. Nie żyje policjant, kierowca w szpitalu

Do tragedii doszło dzisiaj około godziny ósmej rano przy ulicy Chełmońskiego w Raciborzu. To środek osiedla, dookoła bloki, małe sklepy, dużo zaparkowanych samochodów.

Miał szukać dokumentów, wyjął broń

- Dostaliśmy zgłoszenie, że prawdopodobnie pijany mężczyzna wsiadł do samochodu. Później kolejne, że na ulicy Chełmońskiego mężczyzna w ubraniu łudząco podobnym do policyjnego munduru kontroluje samochody - relacjonowała na antenie TVN 24 Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji.

Policjanci podjęli interwencję, byli - jak podkreśla Nowara - umundurowani i w oznakowanym radiowozie. - Podczas tej interwencji mężczyzna wyjął broń i strzelił do policjanta - mówi rzeczniczka. Wcześniej Polskiej Agencji Prasowej mówiła, że stało się to podczas kontroli samochodu. Kierowca miał szukać dokumentów, wyjął jednak broń, z której oddał strzały do jednego z policjantów.

Nowara dodaje, że ranny został także kontrolowany mężczyzna - został postrzelony przez partnera zmarłego policjanta i trafił do szpitala. Lekarze mają podjąć decyzję, czy może on zostać fizycznie zatrzymany. Według policji to 40-letni mieszkaniec Raciborza, notowany wcześniej do przestępstw o charakterze narkotykowym.