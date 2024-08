150 tysięcy Izraelczyków utknęło za granicą

Ze względu na ograniczenia spowodowane obawami o ataki Hezbollahu i Iranu na Izrael za granicą utknęło około 150 tysięcy Izraelczyków - przekazał w środę Times of Israel. Niektóre linie lotnicze nadal wstrzymują się z przywracaniem lotów, nawet do pierwszej połowy 2025 roku.

Wiele linii lotniczych nadal wstrzymuje rejsy do Tel Awiwu, ale też Bejrutu i Ammanu, inne wznowiły już loty. Wizzair, wykonujący loty z Warszawy, Krakowa i Katowic do Tel Awiwu, wznowił rejsy do Izraela we wtorek.

Z kolei niskokosztowy przewoźnik easyJet ogłosił we wtorek, że nie będzie latał do Izraela do końca marca 2025 r. Linia zawiesiła połączenia z tym państwem w październiku 2023 r. Amerykańskie linie Delta odwołały wszystkie loty do Tel Awiwu do końca sierpnia.