Włoska firma będzie płacić za rosyjski gaz w euro, ale otwiera konto w rublach

czytaj dalej

Ceny paliw na stacjach są wysokie. Dlaczego? - Obserwujemy zauważalne wzrosty hurtowych cen benzyn. To znajdzie odzwierciedlenie na stacjach paliw - powiedział dla TVN24 Rafał Zywert z Biura Maklerskiego Reflex. Z kolei w TVN24 BiS zarządzający Polaris FIZ Dawid Czopek stwierdził, że wpływ na wysokie ceny miało to, iż "bardzo duża część importu gotowych paliw, to był import z krajów byłego Związku Radzieckiego, a szczególnie mówimy tutaj o Rosji".