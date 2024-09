Szwecja znosi podatek lotniczy. Miał zaszkodzić zamiast pomóc

czytaj dalej

Czy sprzęt w nowym programie "Cyfrowy uczeń" będzie przechodzić na własność? - Nie, bo w jednym z głównych zastrzeżeń do programu 'Laptop dla ucznia', zarówno Komisji Europejskiej, jak i w raporcie NIK-u, jest wyraźnie wskazane, że wiedzieli to nasi poprzednicy, że Krajowy Plan Odbudowy nie pozwala na rozdawanie laptopów na własność - przekazuje w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Barbara Nowacka, ministra edukacji. - To oczywiście jest superfajne, że młodzież ma laptopy w domach, natomiast nie są one wykorzystywane w procesie edukacyjnym - dodaje.