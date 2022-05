Von der Leyen proponuje rezygnację z jednomyślności. Polska i 12 innych krajów przeciw zmianie traktatu

Konferencja i raport

Raport, do którego nawiązywała von der Leyen, jest wynikiem rocznych konsultacji z obywatelami prowadzonych przez instytucje UE w ramach procesu zwanego Konferencją w sprawie przyszłości Europy i przedstawia pomysły na zmiany, z których część wymagałaby zmiany traktatów UE - a jest to temat drażliwy - wyjaśniła Agencja Reutera.

- Już w przyszłym miesiącu określimy, co jest potrzebne, aby wprowadzić w życie wasze propozycje i odpowiedzieć najlepiej, jak potrafimy - powiedziała von der Leyen.

Dodała też: - W niektórych obszarach wasze propozycje zachęcają nas do przyspieszenia prac, które już trwają. W innych obszarach już rozpoczęliśmy prace, o które prosiliście.

Szefowa KE wyjaśniła, że propozycje Komisji Europejskiej zainspirowane raportem pojawią się we wrześniu.

Von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi przekazali, że poprą zmiany traktatów, aby UE była bardziej elastyczna w podejmowaniu decyzji. Wiele krajów UE sprzeciwia się temu, argumentując, że to zły moment - podał Reuters.

Sprzeciw 13 krajów

We wspólnym dokumencie, do którego dotarła PAP, 13 państw UE miało wyrazić sprzeciw wobec propozycji zmiany unijnego traktatu. Oprócz Polski były to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowenia i Szwecja.