"Sygnały" wysyłane do Putina. "Sytuacja jest trudna"

Gospodarka Rosji zaczyna się pogrążać, inflacja przekracza 9 procent, bank centralny podniósł główną stopę do 21 procent, oprocentowanie kredytów w bankach sięga niemal 30 procent. Kurs rubla spadł do poziomu z pierwszych miesięcy wojny - relacjonuje paryski dziennik. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że wzrost gospodarczy Rosji spadnie w 2025 roku do 1,3 proc. PKB .

Biznes wysyła Kremlowi sygnały

Putin "trzyma się swoich fundamentalnych założeń"

Prezydent elekt USA Donald Trump pozwolił, by w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że wybierze się szybko do Moskwy, by podpisać porozumienie, które de facto zmuszałoby Kijów do ustępstw terytorialnych, lecz zamroziłoby konflikt. Kreml nie odpowiedział żadnym sygnałem wskazującym na to, że jest zainteresowany rozejmem - przypomina "Le Monde".