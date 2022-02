Sankcje uderzą w samego Putina. Jest decyzja

Prezydent Rosji Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zostali objęci sankcjami Unii Europejskiej - poinformował w piątek po spotkaniu szefów MSZ państw UE szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Taką samą decyzję podjęła Wielka Brytania.

Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej zatwierdziła właśnie drugi pakiet sankcji, w tym sankcje finansowe obejmujące prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Trzeci pakiet sankcji jest w przygotowaniu — poinformował w piątek wieczorem łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkevics.

Informację o tym, że prezydent Rosji Władimir Putin i szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zostali dodani do listy osób objętych unijnymi sankcjami, przekazał później na konferencji także wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

- Dzisiaj określiliśmy, że prezydent Putin i minister spraw zagranicznych Ławrow zostali również wprowadzenie na listę sankcji. Jest to dalszy element dyskusji, które rozgrywały się na Radzie Europejskiej, decyzja ta została podjęta dzisiaj, decyzję podjęli ambasadorowie oraz ministrowie. (...) Prezydent Putin i minister są na liście osób objętych sankcjami razem z pozostałymi członkami Dumy, którzy wsparli tę agresję - powiedział.

Szef unijnej dyplomacji dodał, że UE dotąd nałożyła sankcje tylko na dwóch przywódców: Białorusi i Syrii.

Zdaniem Borrella najnowsze unijne sankcje spowodują wzrost inflacji w Rosji, erozję jej bazy przemysłowej oraz obniżenie inwestycji zagranicznych.

- Kraj niezależny, który nie zrobił nic, co spowodowałoby, że zasłużyłby na takie zachowanie, został najechany znacznymi siłami i środkami innego kraju, który grozi wykorzystaniem broni jądrowej przeciwko każdemu, kto będzie ważył się zainterweniować w przypadku tej właśnie inwazji. Tak jak wiecie, pokazaliśmy natychmiast wsparcie dla Ukrainy, przyjęliśmy pakiet sankcji, który został uzgodniony wczoraj wieczorem przez liderów państw członkowskich. Rada przygotowała wytyczne polityczne po to, by ministrowie spraw zagranicznych również normalnie to zatwierdzili i mogli to wdrażać - stwierdził Borrell.

Także biuro premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona poinformowało w piątek, że Putin i Ławrow zostaną dodani do listy osób objętych brytyjskimi sankcjami w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

ALEXEI NIKOLSKY / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP

Rau: sankcje dotyczą spraw majątkowych, depozytów bankowych

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau po rozmowach szefów dyplomacji państw członkowskich UE w Brukseli, odnosząc się do informacji o tym, że rosyjski prezydent Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zostali dodani do listy osób objętych sankcjami UE, powiedział, że "to chodziło o sprawy majątkowe, depozytów bankowych itd.".

- Natomiast co do kwestii wjazdu tych osób - jeśli pełnią funkcje publiczne - to reprezentują oni swój kraj i tym samym uznano, że tego typu sankcje, ograniczające możliwość poruszania się, byłyby niewskazane - mówił szef polskiego MSZ.

Dyskusja szefów dyplomacji o Putinie i Ławrowie

O tym, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE, obradujący w piątek w Brukseli, debatują nad możliwością zamrożenia zagranicznych aktywów prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych tego kraju Siergieja Ławrowa, informowała wcześniej m.in. agencja Bloomberg.

Z informacji podawanych przez Bloomberga wynikało, że ministrowie skłaniają się ku akceptacji restrykcji personalnych wobec Putina i Ławrowa. Nie chcieli im jednak uniemożliwiać podróżowania do i przez UE, by utrzymać otwartą furtkę dla rozwiązania dyplomatycznego w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes