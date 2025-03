Nowy trend w Europie. "To byłby kompletny odwrót"

W Europie następuje powrót do atomu. Jest nawet szansa, że Niemcy pójdą za tym trendem i uruchomią co najmniej sześć bloków jądrowych - uważa Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu energetyka24.com.

"Renesans energetyki jądrowej" w Europie

Według Wiecha w Unii Europejskiej zaznacza się nowy trend wskazujący na powrót do szerszego wykorzystania energetyki jądrowej. Jego zdaniem Stary Kontynent przeżywa "renesans energetyki jądrowej" i jest duża szansa, że Niemcy , które w 2023 r. całkowicie wyłączyły wszystkie swoje bloki jądrowe - wrócą do atomu.

- Jak donoszą niemieckie media, w trakcie rozmów koalicyjnych między chadecją a socjaldemokratami w Niemczech, czyli partiami, które mają tworzyć teraz rząd (...) pojawiła się kwestia wskrzeszenia tych niemieckich jednostek jądrowych, które cały czas da się przywrócić do systemu - mówił w Studiu PAP ekspert.

Jego zdaniem chodzi o przywrócenie do systemu energetycznego i ponowne uruchomienie co najmniej sześciu bloków (jednostek), co oznaczałoby "gigantyczną zmianę polityczną w ramach Unii Europejskiej".