Ruszają kontrole na niemieckich granicach

Niemcy zaczęli tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych. Ma to potrwać co najmniej pół roku. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapewniła na łamach "Bild am Sonntag", że kontrole nie spowodują długich kolejek. Kontrole mają być ukierunkowane na zwalczanie przestępczości transgranicznej i ograniczanie nielegalnej migracji.