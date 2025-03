Jakie cła może nałożyć Unia Europejska

Nowe cła UE

Towary, które mogą być objęte cłami

"Cła zakłócą łańcuchy dostaw"

O północy z wtorku na środę czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 5 rano w środę w Polsce) zaczęły obowiązywać 25-procentowe cła na sprowadzane do USA stal i aluminium. Trump zgodnie z zapowiedzią przywrócił wprowadzone przez niego w 2018 r. cła na stal importowaną ze wszystkich krajów oraz podwyższył stawkę na aluminium z 10 do 25 proc. Decyzja ta najbardziej dotknie Kanadę , Meksyk , Brazylię , UE, Japonię , Wielką Brytanię i Koreę Płd., czyli dużych eksporterów, którzy byli dotąd całkowicie lub częściowo wyłączeni z ceł ogłoszonych w 2018 r.

Według danych American Iron and Steel Institute, UE jest trzecim co do wielkości eksporterem zarówno stali, jak i aluminium do USA.