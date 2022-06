Jest chętny na rosyjskie surowce. Wielkość zakupów może być najwyższa od lat

Indie w ostatnich tygodniach gwałtownie zwiększyły zakupy rosyjskiego węgla, pomimo globalnych sankcji nałożonych na Moskwę. Sprzedawcy kuszą zniżkami do 30 procent - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. Wyraźnie wzrosły również zakupy ropy naftowej.

Rosja, stojąca w obliczu surowych zachodnich sankcji za inwazję na Ukrainę, ostrzegła w kwietniu Unię Europejską przed zakrojonymi na szeroką skalę sankcjami na węgiel. Według Moskwy sankcje odniosą odwrotny skutek, ponieważ paliwo zostanie przekierowane na inne rynki.

Agencja Reutera przypomniała, że Indie powstrzymały się od potępienia Rosji, z którą łączą je długotrwałe więzi polityczne i w zakresie bezpieczeństwa, wzywając jedynie do położenia kresu przemocy w Ukrainie. Władze w New Delhi bronią swoich zakupów rosyjskich surowców, tłumacząc to dywersyfikacją dostaw oraz możliwym wzrostem cen na świecie i szkodą dla konsumentów w przypadku nagłego wstrzymania dostaw.

Indie kupują węgiel i ropę z Rosji

Podczas gdy europejskie kraje unikają handlu z Moskwą, to Indie kupują ogromne ilości rosyjskiego węgla, pomimo wysokich kosztów transportu. W ciągu 20 dni (do 15 czerwca) wartość zakupów węgla i produktów pochodnych wzrosła do 331,17 mln dolarów, czyli ponad sześciokrotnie w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej - wynika z nieopublikowanych danych rządu w New Delhi, z którymi zapoznała się Agencja Reutera.

Z wyliczeń Reutera wynika, że Indie w ostatnich trzech tygodniach każdego dnia kupowały rosyjski węgiel za średnio 16,55 mln dolarów, ponad dwukrotnie więcej (7,71 mln dolarów) niż w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia (24 lutego) rosyjskiej inwazji Moskwy na Ukrainę.

Tamtejsze rafinerie również zaczęły kupować rosyjską ropę, od której stroni Zachód. Wartość indyjskiego importu ropy z Rosji w ciągu 20 dni (do 15 czerwca) wzrosła ponad 31-krotnie do 2,22 mld dolarów - podał Reuters. W tym samym czasie zakupy ropy naftowej wynosiły średnio 110,86 mln dolarów dziennie, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do średniej (31,16 mln dolarów) z trzech miesięcy, do 26 maja.

- Rosyjscy handlowcy zliberalizowali sposoby płatności i akceptują płatności w rupiach indyjskich i dirhamach - powiedziało jedno ze źródeł. - Rabaty są atrakcyjne, a ten trend wzrostowy zakupów rosyjskiego węgla będzie się utrzymywał - dodał rozmówca Agencji Reutera.

Według Refinitiv Eikon Indie będą nadal masowo kupować rosyjski węgiel, a wartość importu w czerwcu ma być największa od co najmniej 7,5 roku.

Ministerstwo handlu Indii nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Autor:mb/ToL

Źródło: Reuters