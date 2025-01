Kupią mieszkanie, nawet drugie tyle oddadzą państwu. Hiszpania chce zmienić przepisy dla obcokrajowców

czytaj dalej

Firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, odwołała start swojej rakiety New Glenn ze względu na problemy techniczne. Próba dotarcia na orbitę i konkurowania ze SpaceX została opóźniona o co najmniej dobę, choć ze względu na wysoką stawkę i duże ryzyko misji, przerwa może być znacznie dłuższa.