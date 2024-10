Europa w "stanie zagrożenia". "Punkt krytyczny"

Projekt zjednoczonej Europy zbliża się do punktu krytycznego - ocenia Bloomberg. Na drodze do stworzenia z Unii Europejskiej globalnego mocarstwa mogą stanąć niepokoje polityczne, zagrożenia zewnętrze czy trudności gospodarcze. Tworzące Wspólnotę państwa zaciekle bronią własnych interesów, ignorując alarmujące prognozy o podupadającej pozycji Starego Kontynentu.

"Choć już od dziesięcioleci eksperci alarmowali o słabnącej pozycji Unii Europejskiej i o coraz niższym wzroście gospodarczym, dopiero teraz przywódcy europejscy stają w obliczu tak niepodważalnych dowodów na to, że klęski nie można już powstrzymać" - pisze Bloomberg.

Tarapaty Starego Kontynentu

Według agencji tarapaty Starego Kontynentu dobrze obrazują zawirowania polityczne we Francji i sukcesy tamtejszej skrajnej prawicy.

Rezygnacja z walki

- Jeśli chcesz być potęgą geopolityczną, musisz być także potęgą gospodarczą - komentuje w rozmowie z Bloombergiem Guntram Wolff, profesor Uniwersytetu w Brukseli i pracownik think tanku Bruegel. - Poziom wzrostu produktywności jest katastrofalny. Europa nadal jest bogata, ale spowolnienie na przestrzeni 20 lat miało ogromne konsekwencje - dodaje.

"Jesteśmy zbyt powolni"

"Świata zmaga się z fundamentalnymi kryzysami, w tym klimatycznym, demograficznym i staje w obliczu radykalnych zmian gospodarczych. W przypadku wszystkich tych wyzwań gotowość Europy do reagowania jest opóźniona" - zauważa Bloomberg.

- Coś się bardzo dramatycznie zmienia na tym świecie - powiedział, cytowany przez Bloomberga, były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski . - Nie jesteśmy w stanie zareagować na to prawidłowo, jesteśmy zbyt powolni - zwracał uwagę.

"Stan zagrożenia"

- To stan zagrożenia - przyznał na początku października prezydent Francji Emmanuel Macron podczas konferencji w Berlinie. - Jeżeli nie zmienimy naszych działań, w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat, wypadniemy z rynku. Nie mam co do tego wątpliwości - alarmował.