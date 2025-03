Ważny inwestor Tesli wzywa Muska do ustąpienia. Mocne słowa

Jeden z pierwszych inwestorów Tesli Ross Gerber udzielił w środę wywiadu brytyjskiej stacji informacyjnej Sky News, w którym wezwał szefa firmy Elona Muska do ustąpienia ze stanowiska. - Myślę, że Tesla potrzebuje nowego dyrektora generalnego i postanowiłem dziś zacząć o tym mówić, więc to jest pierwszy program, w którym o tym mówię - oświadczył.

Jak stwierdził, "czas, żeby ktoś poprowadził Teslę". - Biznes był zaniedbywany przez zbyt długi czas - dodał. - Elon powinien wrócić do Tesli, by być jej dyrektorem generalnym i zrezygnować z innych prac, albo powinien skupić się na pracy w rządzie i nadal robić to, co robi, ale wtedy powinien znaleźć odpowiedniego szefa - kontynuował.