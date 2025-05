Trump ma "mały problem" z szefem Apple'a

Podczas spotkania z przedsiębiorcami w Dausze Trump powiedział też, że Indie zaproponowały USA nową umowę handlową. Porozumienie zawiera obniżenie do zera ceł na 60 proc. kategorii produktów i preferencje dla 90 proc. towarów importowanych przez Indie z USA.

Trump skrytykował jednocześnie prezesa Apple'a Tima Cooke'a za przenoszenie produkcji iPhone'ów do Indii, zaznaczając, że powinna się ona odbywać w USA.

Komentarz Trumpa dotyczy decyzji Apple o przeniesieniu produkcji iPhone'ów sprzedawanych w USA z Chin do Indii, aby uniknąć wyższych ceł. Firma szacuje, że cła mogą zwiększyć jej koszty o 900 milionów dolarów w tym kwartale.

Apple przenosi produkcję do Indii

"Apple od lat pracowało nad przeniesieniem części produkcji do Indii, budując tam fabryki i zatrudniając pracowników. Firma nie ma możliwości produkowania iPhone’ów w USA, a ze względu na skomplikowany łańcuch dostaw, prawdopodobnie nieprędko zacznie tam wytwarzać swój najpopularniejszy produkt" - wyjaśniło CNN.

Chociaż administracja Trumpa chce, by Apple produkowało iPhone'y w USA, analitycy uważają to za niemal niemożliwe ze względu na wysokie koszty. Według Dana Ivesa z Wedbush Securities cena iPhone'a mogłaby wzrosnąć do 3,5 tysiąca dolarów, gdyby był produkowany w USA.