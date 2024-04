Są jednymi z najbardziej zapracowanych w Europie. Teraz tną dni robocze

Ministra pracy i opieki społecznej Czarnogóry Naida Niszić poinformowała w poniedziałek, że do końca roku w kraju wprowadzony zostanie siedmiogodzinny dzień pracy - podała telewizja RTCG.

- To, co zapowiadał w kampanii przedwyborczej premier Milojko Spajić, zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku - powiedziała Niszić, odnosząc się do planu skrócenia ośmiogodzinnego dnia pracy.