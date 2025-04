Chiny uderzają w USA. "Dwukrotny wzrost kosztów"

Pekin nakazał liniom lotniczym wstrzymanie odbioru kolejnych samolotów Boeing. Chińscy przewoźnicy mają też przestać kupować sprzęt i części do samolotów od firm z USA - podała agencja Bloomberg.

To kolejny cios w wojnie handlowej między USA i Chinami. Decyzja zapadła po tym, jak Pekin ogłosił w ubiegłym tygodniu odwetowe cła w wysokości 125 proc. na amerykańskie towary, co było z kolei odpowiedzią na podwyższenie taryf przez prezydenta USA Donalda Trumpa na import chińskich towarów do 145 proc.