Bojkot sklepów i produktów. "Kierunek droższy niż Hiszpania czy Grecja"

Chorwaci bojkotują supermarkety i konkretne produkty w proteście przeciwko drożyźnie. Jak wskazuje w rozmowie z portalem tvn24.pl analityczka do spraw Bałkanów Zachodnich w Ośrodku Studiów Wschodnich Paulina Wankiewicz, akcje konsumenckie odniosły pewien skutek - rząd wprowadził punktowo ceny regulowane, a niektórzy handlowcy zdecydowali się na obniżki. Ekspertka zwraca także uwagę na "psychologiczny efekt" związany ze zmianą waluty, a także na istotne wyzwanie, jakie kwestia cen niesie dla turystyki, odpowiadającej aż za 20 procent PKB tego kraju.

Od kilku tygodni w Chorwacji odbywa się bojkot wybranych sieci supermarketów i kilku grup produktów. Jak zwraca uwagę w rozmowie z redakcją biznesową portalu tvn24.pl ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich Paulina Wankiewicz, do pierwszej takiej akcji doszło pod koniec stycznia. Chorwackie media informowały, że sklepy w kraju były niemal puste.

Bojkot sklepów w Chorwacji

- Inicjatywa rozpoczęła się od aktywności grupy społecznościowej na Facebooku "Halo inspektorze", która wezwała do zaprzestania robienia zakupów. Bojkot wsparło towarzystwo ochrony konsumentów, partie opozycyjne oraz, co ciekawe, sam minister gospodarki Ante Susnjar. Od tego czasu bojkoty odbywają się regularnie, co piątek, czasami dotyczącą poszczególnych artykułów, czasem sieci supermarketów - mówi Wankiewicz. Dodaje, że na przykład aktualnie trwa tygodniowy bojkot konkretnej sieci handlowej.