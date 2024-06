Koszt życia wyższy niż we włoskim mieście. Oto najdroższy kraj Afryki

Koszt życia najwyższy w Afryce

Przekłada się to na średni koszt życia w liczącej 1,6 miliona mieszkańców stolicy kraju, Harare. Jest on na przykład o 11 proc. wyższy niż we włoskiej Parmie, 27 proc. wyższy niż w stolicy Chile, Santiago i aż o 406 proc. wyższy niż w liczącym ponad 5 milionów mieszkańców Ibadanie w Nigerii. Koszt życia w Zimbabwe jest tylko o 9 proc. niższy od kosztów wyliczonych dla Polski, ale średnie miesięczne zarobki w tym afrykańskim kraju to około 550 dolarów, czyli nieco ponad 2 tys. zł, podczas gdy w Polsce przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wynosi około 8 tys. zł.