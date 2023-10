Politycy i spółki. "Do wszystkich partyjnych tłustych kotów mam jedno przesłanie: pakujcie kuwety"

Nie wolno prywatyzować strategicznych spółek, a oni dokładnie to zrobili - mówił podczas debaty w telewizji rządowej Szymon Hołownia (Trzecia Droga). Mateusz Morawiecki mówił, że PiS "odzyskał wiele firm", z kolei Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy stwierdziła, że prezes Orlenu Daniel Obajtek oddał "pół Rafinerii Gdańskiej" firmie z Arabii Saudyjskiej, wykupił również "wszystkie regionalne dzienniki w Polsce".

Do udziału w debacie wyborczej w telewizji rządowej zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych.

Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - przewodniczący PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - wiceprzewodnicząca partii Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - współprzewodniczącego Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja.

Kandydaci odpowiadali na pytanie dotyczące, jakie jest stanowisko ich ugrupowania w tej kwestii prywatyzacji w zbliżającej się kadencji Sejmu, w tym w kwestii lasów.

"Prezes Obajtek oddał pół Rafinerii Gdańskiej firmie z Arabii Saudyjskiej"

Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy zaznaczyła w debacie, że "Lewica jest przeciw wyprzedaży majątku polskiego".

- Prezes Obajtek oddał pół Rafinerii Gdańskiej firmie z Arabii Saudyjskiej. I co my teraz mamy? Musimy tankować nasze samochody od awarii do awarii. Prezes Obajtek również wykupił wszystkie regionalne dzienniki w Polsce. Po co? Po to, żeby promować PiS i cenzurować opozycję, jak to zrobił ostatnio, nie pozwalając nam umieszczać ogłoszenia wyborczego - powiedziała.

Krzysztof Bosak mówił z kolei, że "lasy to aktywa strategiczne dla całej gospodarki, nie należy ich sprzedawać, prywatyzować, należy zadbać o to, aby z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone drewno, bo to uderza w polską branżę drzewną, w przemysł meblarski".

- Należy zwrócić uwagę na inne spółki o znaczeniu strategicznym. PiS zbudował wokół Orlenu prawdziwy moloch. To nie jest bezpieczne, takie integrowanie tylu spółek pod jedną ręką. Ponadto sprzedał kapitałowi zagranicznemu znaczne części Lotosu, a najważniejsze są inwestycje, które dopiero nadchodzą: CPK, elektrownie jądrowe. Ciągle nie mamy określonej struktury własnościowej. Po ośmiu latach rządów, PiS nie był w stanie zdecydować, czy to mam być własność państwa polskiego czy międzynarodowego kapitału - zaznaczył.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, "gdyby Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu". - Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemiec. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. My odzyskaliśmy wiele firm. Mamy niezależność energetyczną od Rosji, mamy Baltic Pipe - podkreślił.

Szef rządu pytał też szefa PO o "wazon ze złotem i srebrem", który miał dostać od Władimira Putina w 2010 roku.

Hołownia: tłuste koty, pakujcie kuwety

Szymon Hołownia zadał pytanie w kontrze: ciekawe, jaki wazon otrzymał polski rząd za sprzedanie naszego klejnotu w koronie, Lotosu, Arabom i Węgrom. - Nie wolno prywatyzować strategicznych spółek, a oni dokładnie to zrobili - powiedział Hołownia.

W jego ocenie, "prywatyzacja to nie tylko takie zachowanie, ale też przejęcie właściwie na własność przez partię polityczną takich firm jak Orlen, Tauron, Enea i innych".

- Do wszystkich partyjnych tłustych kotów, które dzisiaj tam zasiadają, sponsorując kampanię wyborczą PiS-u, mam jedno proste przesłanie: 'pakujcie kuwety', bo za następnego demokratycznego rządu ani w Orlenie, ani w innych spółkach nie będzie ludzi Kaczyńskiego, Tuska, Hołowni tylko fachowcy, którzy wiedzą, co zrobić, aby pompy się nie psuły - oświadczył.

- A prywatyzacja lasów? Już zostały sprywatyzowane przez partię Zbigniewa Ziobry, która wyciąga stamtąd pieniądze na różnego rodzaju hece polityczne. Lasy trzeba chronić, 20 proc. najcenniejszych drzewostanów wyłączyć z wyrębu - dodał.

Tusk: to była naprawdę perła w koronie

- Czy wy wiecie, że (premier) Mateusz Morawiecki i pan (prezes Orlenu Daniel) Obajtek sprzedali Rafinerię Gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo - mówił Donald Tusk, podkreślając, że była to najnowocześniejsza rafineria w regionie. - Inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie - podkreślił.

Jak dodał lider PO, "za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili".

- Lasy Państwowe? Upartyjnione już w stu procentach. Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, ten podnosi rękę na ojczyznę - powiedział Tusk.

Konrad Maj powiedział, że "po raz kolejny widzimy pewnego rodzaju ataki i to prawda, że w latach 2009-2010 sprzedano ponad 54 polskie firmy".

Dodał, że pochodzi z Dolnego Śląska, gdzie "za 2 miliardy sprzedano 10 proc. akcji KGHM". - Po co? W trzech kolejnych latach zyski z dywidendy pokryły tę kwotę, a jeszcze zostały akcje na rynkach nabywców. To było niepotrzebne - powiedział polityk.

- Sprzedaliśmy część spółek paliwowych firmom arabskim i węgierskim. Dlaczego? Uważam, że mamy wielu młodych, zdolnych menedżerów, trzeba odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, dać młodym się wykazać i prowadzić te przedsiębiorstwa, żeby pozostały w polskich rękach, zapewniły nam bezpieczeństwo i zyski - podkreślił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes