Rewelacyjne wyniki wyborczej niedzieli w TVN24, TVN24 BiS i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Najwięcej widzów sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego poznało podczas oglądania wieczoru wyborczego w TVN24 i TVN24 BiS. To stacje należące do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery. W grupie osób powyżej czwartego roku życia oba kanały miały łącznie 13,32 procent udziału w rynku - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Rewelacyjnym wynikiem może również pochwalić się portal tvn24.pl.