Co z wakacjami kredytowymi? Jest odpowiedź resortu

Wakacje kredytowe zostały przedłużone na 2024 rok. Nie wiadomo jeszcze, co z wsparciem w przyszłym roku. "Obecnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace w zakresie przedłużenia tak zwanych wakacji kredytowych na 2025 rok" - poinformował resort finansów.

Wakacje kredytowe po nowemu

"Przepisy ustawy obniżają współczynnik RdD (Rata do Dochodu), zwiększają kwotę maksymalnego wsparcia oraz wydłużają okres zwrotu tego wsparcia, co przyczyni się do wykorzystania tego instrumentu wsparcia w większym stopniu przez osoby borykające się z problemem wysokich rat kredytów" - napisał resort.