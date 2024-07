Sprzedaż detaliczna w czerwcu. Nowe dane ze sklepów

Sprzedaż przez internet

Z danych GUS wynika, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (z 16,9 proc. przed rokiem do 21,6 proc.), "meble, rtv, agd" (odpowiednio z 14,4 proc. do 17,2 proc.) oraz "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 21,2 proc. do 21,4 proc.).

Komentarze ekonomistów

"Dane o sprzedaży detalicznej były niższe od konsensusu i naszych oczekiwań, są sporym rozczarowaniem. Wzrost o 4,4 proc. nie jest niski, ale biorąc pod uwagę to, że wynagrodzenia rosną w kilkunastoprocentowym tempie i nawet po uwzględnieniu inflacji to są wzrosty powyżej 8 proc., to wzrost sprzedaży o 4,4 proc. wskazuje na to, że optymizm konsumentów w tej chwili nie jest szczególnie wysoki. Konsumenci zwiększają swoje oszczędności" - wskazała w komentarzu Urszula Kryńska z PKO BP.