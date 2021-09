Negocjacje w sprawie kopalni Turów bez przełomu. Kolejne rozmowy w środę

Przedstawiliśmy naszą propozycję w spawie kopalni Turów. Od środy nasze zespoły wracają do Pragi. Nie ma na co czekać. Zgadzamy się, że należy przyspieszyć rozmowy. Zależy nam na szybkim porozumieniu - powiedział po spotkaniu ze stroną czeską Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

- Mieliśmy długie spotkanie z ministrem (środowiska Richardem – red.) Brabecem, jego zespołem, panem hetmanem (marszałkiem kraju libereckiego Martinem – red.) Putą. Po naszej stronie z panem wiceministrem (środowiska Pawłem – red.) Jabłońskim, marszałkiem (województwa dolnośląskiego Cezarym – red.) Przybylskim. Przedstawiliśmy naszą propozycję, nasza ofertę. Uważamy, że nie ma na co czekać. Zgadzamy się, że należy przyspieszyć rozmowy - powiedział Kurtyka w poniedziałek wieczorem.

Wyjaśnił, że ponieważ "jutro jest dzień wolny w Republice Czeskiej", to polska strona zgodziła się, by od środy rano zespoły wróciły na negocjacje do Pragi.