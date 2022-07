Decyzje o stopach w niepełnym składzie. "Mam do tej sytuacji duże zastrzeżenia"

Nieogłaszanie naboru kandydatów, nieprzeprowadzanie głosowań to coś, co można by określić mianem deliktu - powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Dodał, że ma "duże zastrzeżenia" do obecnej sytuacji, gdy RPP obraduje w niepełnym składzie.

Zgodnie z Konstytucją RP w skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat. W ustawie o Narodowym Banku Polskim przewidziano, że w skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi przewodniczący i dziewięciu członków.

Obecnie RPP liczy jednak w sumie siedmiu zamiast dziesięciu członków. W czwartek Senat odwołał Rafała Surę, po tym jak złożył on rezygnację z tego stanowiska. Dodatkowo są dwa wakaty, których nie obsadził Sejm.

RPP działa w niepełnym składzie. "Mam do tej sytuacji duże zastrzeżenia"

Do sytuacji odniósł się w "Jeden na Jeden" członek RPP Przemysław Litwiniuk. - Od wczoraj jest jeszcze jeden wakat senacki. W związku z tym z dziesiątki (członków RPP - red.) zrobiła nam się siódemka - mówił.

Przyznał, że ma "do tej sytuacji duże zastrzeżenia". - Po pierwsze przyjmując taką funkcję, jeśli nie zachodzą jakieś wyjątkowe okoliczności, natury zdrowotnej czy osobistej, to należałoby swoją przysięgę wykonać do końca, przynajmniej takie jest moje zapatrywanie - ocenił.

- Jeśli chodzi o nieobsadzanie wolnych miejsc, to problem ma dwie natury. Jedna natura to jest porozumienie polityczne, a druga natura jest zupełnie formalno-prawna. To jest brak ogłoszeń o możliwości ubiegania się o tego rodzaju funkcje w Sejmie. W moim przekonaniu obowiązkiem marszałka Sejmu jest ogłaszać nabór kandydatów na każdym posiedzeniu - stwierdził.

"Można to określić mianem deliktu"

Przemysław Litwiniuk mówił, że "obowiązek Sejmu wynikający z konstytucji to powołać tych członków Rady Polityki Pieniężnej na wakujące stanowiska".

- Rozumiem, że gdyby brakowało większości dla przedstawionych kandydatur, to można byłoby tłumaczyć to jakimś kryzysem politycznym. Natomiast nieogłaszanie naboru kandydatów, nieprzeprowadzanie głosowań to coś, co można by określić mianem deliktu - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24