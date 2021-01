"Chodzi o zagarnięcie kasy". Rządowy projekt w ogniu krytyki

Rzecznik "nie do końca skuteczny"

Jak dowodził, przeniesienie kompetencji z jednego urzędu do drugiego odbędzie się "jeden do jednego". Wymienił, że po zmianach UOKIK będzie - tak jak do tej pory Rzecznik Finansowy - rozpatrywał skargi klientów na nieuwzględnienie reklamacji przez podmioty rynku finansowego, występował do sądu z pozwem na rzecz klientów, których interesy zostały naruszone, rozpatrywał spory między klientami a podmiotami rynku finansowego w postępowaniu pozasądowym. Wskazał, że UOKiK przejmie zarządzanie Funduszem Edukacji Finansowej działającym przy RF. Dodał przy tym, że środki z funduszu są "martwe", niewykorzystane.