Zmiany w pomocy dla powodzian. Podpis prezydenta

Ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Dofinansowania na nowych zasadach

Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory samorządy musiały zapewnić 20-procentowy wkład własny. Nowe przepisy mają też zapewnić ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wsparcie dla uczelni niepublicznych oraz zapomogi dla ich studentów, wsparcie i możliwe ulgi dla przedsiębiorców. Mają też doprowadzić do uproszczenia procesu wycinki drzew i krzewów, uproszczenia zasad przyznawania zasiłków na cele remontowo-budowlane, przyznania świadczeń interwencyjnych organizacjom porządku publicznego i rolnikom.