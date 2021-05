"To jest osobna sprawa". Wicepremier o składce zdrowotnej dla rolników

W Polskim Ładzie nie przewidziano zmian w zakresie wysokości składki zdrowotnej płaconej przez rolników. O to, czy jest to sprawiedliwe wobec przedsiębiorców pytany był w programie "Kropka nad i" Jarosław Gowin. - To jest osobna sprawa. Nie da się wszystkich problemów rozwiązać na raz - wytłumaczył wicepremier.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, a którego fundamenty to m.in.: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Składka zdrowotna

Eksperci szczególną uwagę zwracają na zmianę dotyczącą opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.

"Dla wielu przedsiębiorców najważniejszą zmianą będzie brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej, której poziom obecnie to ok 380 zł. Zapowiedziana została zmiana mająca zrównać zasady jej naliczania do tych obowiązujących w przypadku umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że jej poziom odpowiadałby 9 proc. dochodu. Realnie oznaczać to może wzrost efektywnej stopy opodatkowania dochodów z działalności o blisko 9 punktów procentowych" - podkreśla Grant Thornton.

Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenia samozatrudnionych Grant Thornton, Twitter

W założeniach Polskiego Ładu nie znalazła się propozycja podwyższenia składki zdrowotnej dla rolników. Teraz składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie.

Stawka jest liczona w różny sposób biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa - poniżej 6 ha jest liczona za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika, a od 6 ha - za każdą osobę ubezpieczoną. Sposób wyliczania opłaty zmienia się dopiero w przypadku rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej.

Czy jest to sprawiedliwe?

W programie "Kropka nad i" Gowin pytany był, czy można tolerować sytuację, w której rolnik płaci tak niskie składki odpowiedział, że wie doskonale, że "składki KRUS-owskie są zdecydowanie niższe niż składki ZUS".

Dopytywany, czy taka sytuacja jest sprawiedliwa wobec przedsiębiorców, którzy przez zmiany zapisane w Polskim Ładzie będą musieli zapłacić wyższe składki odpowiedział, że "nie da się wszystkim problemów rozwiązać na raz".

- Na razie rozwiązujemy dwa problemy: obniżamy podatki 85 proc. Polaków, zwiększamy nakłady na służbę zdrowia. To jest powszechne oczekiwanie polskiego społeczeństwa. To nie jest też tak, że cały wzrost tych nakładów na służbę zdrowia będzie przeznaczona na barki tych, którzy płacą wyższe podatki. Duża część tego wzrostu będzie po prostu pochodzić z budżetu państwa, czyli z podatków nas wszystkich – powiedział Jarosław Gowin.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24, PAP