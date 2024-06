Polska z piątym miejscem w Europie w turystycznym zestawieniu

Jak przekazano w raporcie PIE, łącznie w Unii Europejskiej w 2023 r. miało miejsce 61,4 mln pobytów zarezerwowanych poprzez cztery portale: Airbnb, Booking.com, Expedia Group oraz Tripadvisor. " To wzrost o 18 proc. rdr oraz o 31 proc. względem 2019 r. (czyli okresu przed pandemią)" - podkreślono. W Polsce w 2023 r. miało miejsce 3,8 mln pobytów zarezerwowanych przez 4 najpopularniejsze platformy. "To piąty wynik w całej UE. Zdecydowanym liderem jest Francja, gdzie dokonano 14,9 mln rezerwacji. Polskę wyprzedzają jeszcze Hiszpania (9,5 mln), Włochy (9,3 mln) i Niemcy (4,6 mln)" - podano.

Jeden z szybszych wzrostów w Europie

W raporcie zaznaczono, że tempo rozwoju wymienionych platform w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Od 2018 r. do 2023 r. liczba pobytów wzrosła o 84 proc., co oznacza, że Polska jest na 4 miejscu. Pod tym względem najszybszy wzrost odnotowano w Rumunii (+131 proc.). Polskę wyprzedzają jeszcze Szwecja (+98 proc.) i Francja (93 proc.). Liczba pobytów w UE w ciągu tych 5 lat wzrosła średnio o 54 proc. W 2023 r. 2,4 mln pobytów na Airbnb, Booking.com, Expedia Group oraz Tripadvisor było rezerwowanych przez Polaków, to wzrost o 108 proc. względem 2018 r. W tym samym okresie liczbaprzyjezdnych z zagranicy wzrosła o 52 proc. (1,3 mln osób). "Jest to jednak typowa proporcja w Europie – w całej UE jedynie w Słowenii wzrost liczby rezerwacji dokonanych przez cudzoziemców był większy niż przez osoby z kraju" - podkreślono.

Do Polski na krócej niż przeciętnie w UE

Do Polski przyjeżdża się na krócej niż wynosi średnia ilość nocy podczas wyjazdów do UE. Średnio pobyt w Polsce ma długość około 8 nocy, a przeciętnie w Unii jest ich 11. Najdłuższe pobyty mają miejsce na Malcie oraz Cyprze – ponad 18 dni, a na 2 tygodnie pobyty rezerwowane są w Hiszpanii, Chorwacji, Portugalii i Austrii. W Warszawie w ostatnich 12 miesiącach na platformie Airbnb było do wynajęcia 11,4 tys. obiektów. 86 proc. wszystkich dostępnych ofert w Warszawie dotyczyło wynajęcia całych mieszkań lub apartamentów. Przeciętne obłożenie w Warszawie wynosiło 64 proc. i było na podobnym poziomie co Zagrzeb (64 proc.) czy Wilno (63 proc.). "Najbardziej obłożone obiekty (90 proc.) znajdowały się w Kopenhadze i Amsterdamie. Powyżej 80 proc. czasu zajęte były też lokale w Brukseli, Paryżu, Rzymie, Madrycie i Berlinie" - przekazano. Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.