Podwyżki wynagrodzeń dla polityków to "świetna decyzja". Jest odpowiedź ekonomisty

Podwyżki dla wiceministrów, posłów i senatorów dzisiaj stały się faktem. Pomysł ten spotkał się z przychylną reakcją wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosza Marczuka, którego zdaniem jest to "świetna decyzja". Do jego słów odniósł się ekonomista Rafał Mundry, który zwrócił uwagę na niedawne zamrożenie płac w budżetówce.

Podwyżki wynagrodzeń dla wiceministrów, posłów i senatorów

Mundry w swoim wpisie przedstawił również tabelę z wyliczeniami dotyczącymi podwyżek. Wynika z niej, że pensja premiera wzrośnie z 14 tys. zł do ponad 20 tys. zł, marszałków Sejmu i Senatu - z 11 tys. zł do 20 tys. zł, wiceministrów - z 10 tys. zł do 16 tys. zł, a posłów i senatorów z 10 tys. zł do 16 tys. zł.