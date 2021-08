Opozycja chce zablokować podwyżki dla polityków. Koalicja Obywatelska zapowiada złożenie projektu

KO zapowiada projekt dotyczący zamrożenia podwyżek dla polityków

Projekt ma zablokować możliwość przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu.

Podwyżki dla polityków - opozycja chce zablokować wzrost wynagrodzeń

- Uważamy, że w tym momencie przyznawanie podwyżek w tej skali jest kompletnie nieuczciwe i nie do przyjęcia - powiedział Grabiec. - W tym, co dzieje się w obecnym czasie, kiedy rząd nie radzi sobie z rządzeniem, kiedy koszty tego rządzenia przerzucane są na obywateli, kiedy mają wzrosnąć podatki, kiedy szaleje drożyzna, przyznawanie politykom wybiórczo podwyżek jest po prostu nieuczciwe. Na to się nie godzimy - dodał.