PKP Cargo proponuje alternatywę dla zwolnień grupowych

- Chcielibyśmy zachować pracę jak największej liczby pracowników, ale musimy też pamiętać, że Spółka ma do spłacenia prawie trzy miliardy złotych. Musimy zaproponować wszystkim naszym wierzycielom akceptowalny harmonogram spłat. Wiemy, że będą to bardzo trudne rozmowy, ale wierzymy, że wykażą się oni zrozumieniem - podkreśla prezes.

Spółka poinformowała, że odstąpienie od ZUZP umożliwi osiągniecie porównywalnych efektów oszczędnościowych, jakie były zakładane przy zwolnieniach grupowych zaplanowanych na 2025 rok. Dodatkowym efektem ma być wdrożenie nowego systemu efektywnego wynagradzania o rok wcześniej niż było to możliwe. Da to "znaczący dodatkowy impuls do poprawy efektywności w 2026 roku, który może stać się podstawą do poprawy wyników w kolejnych latach".