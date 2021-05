Orlen złożył wniosek w sprawie przejęcia PGNiG

"Złożyliśmy do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG. Po akwizycji Energi i zgodzie KE na połączenie z Lotosem, to kolejny ważny krok w budowie silnego koncernu multienergetycznego. Transakcja pozwoli nam objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w regionie" - napisał na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

- Tylko silny koncern o zdywersyfikowanych przychodach zapewni kapitał na realizację ambitnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wzmocnią one całą Grupę ORLEN i będą stanowiły potężny impuls do transformacji oraz rozwoju polskiej gospodarki. Aktywa przejętej już Grupy Energa oraz przejmowanego LOTOS-u stanowią uzupełnienie naszej działalności, natomiast integracja z PGNiG rozszerzy łańcuch wartości koncernu o gaz ziemny. Transakcja ta jest dla nas priorytetem, a złożenie, zgodnie z zapowiedziami, wniosku do Prezesa UOKiK pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, by sprawnie i szybko ją sfinalizować - stwierdził cytowany w komunikacie Obajtek.