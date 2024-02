Były wicepremier: to skandalicznie szkodliwa decyzja

Fuzja Orlenu z Lotosem z punktu widzenia zarówno Skarbu Państwa, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest skandalicznie szkodliwa - mówił na antenie TVN24 BiS były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. Jak wskazywał, "Rada Ministrów, w tym również premier, ponoszą odpowiedzialność za tę transakcję, zarówno polityczną, jak i niewykluczone, że karną". - Chcieliśmy sobie wyrządzić szkodę, no to wyrządziliśmy ją na wiele pokoleń, bo przecież straty Skarbu Państwa są niesamowite - ocenił Steinhoff.

- To nie jest jedyny zarzut. My, czyli byli ministrowie przemysłu i handlu, i gospodarki, zwracaliśmy uwagę już w ubiegłym roku, że ta transakcja z punktu widzenia zarówno Skarbu Państwa, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest skandalicznie szkodliwa - mówił na antenie TVN24 BiS były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

Janusz Steinhoff o fuzji Orlenu z Lotosem

- Na etapie rozważania samego listu, akceptacji listu intencyjnego, czyli rozpoczęcia całej procedury, ten pomysł powinien być odrzucony w efekcie sugestii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Komisja Europejska zrobiła to, co do niej należało, czyli chcieliśmy sobie wyrządzić szkodę, no to wyrządziliśmy ją na wiele pokoleń, bo przecież straty Skarbu Państwa są niesamowite - podsumował gość TVN24 BiS.