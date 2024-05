Ponad dwadzieścia postępowań w sprawie Orlenu. "To trochę przypomina jednak nagonkę"

Gdy patrzy się na to, co się dzieje, to trochę przypomina jednak to nagonkę - powiedział na antenie TVN24 Łukasz Frątczak, dziennikarz "Czarno na białym", autor reportaży dotyczących Orlenu. - Na przykład przypisywanie Danielowi Obajtkowi jakiejkolwiek roli sprawczej, jeśli chodzi o tę szwajcarską spółkę, moim zdaniem jest chybione po prostu - ocenił reporter. Zaznaczył, że "to było absolutnie od początku do końca w kompetencjach wiceprezesa Michała Roga".

Na antenie TVN24 Łukasz Frątczak powiedział, że łącznie postępowań w sprawach związanych z Orlenem jest 21. - Duża część jest teraz na wstępnym etapie, są podejmowane czynności wyjaśniające, aby sprawdzić, czy w ogóle jest sens dla prowadzenia tego postępowania - wyjaśniał.

Kluczowe cztery postępowania w sprawie Orlenu

Zdaniem Łukasza Frątczaka kluczowe są jednak cztery z nich.

- Jedno dotyczy fuzji, sprzedania po zaniżonej cenie części Lotosu kontrahentom - Saudi Aramco, Molowi, Rosji i tak dalej. Drugie zaniżania cen paliw przed wyborami, wszyscy pamiętamy cuda na Orlenie, trzecie to sprawa OTS, czyli szwajcarskiej spółki tradingowej, Orlen Trading Switzerland. Ona zajmowała się takim właśnie tradingiem, została powołana w 2022 roku przez Orlen. Czwarte śledztwo, które jest bardzo ważne, i myślę, że tutaj trudno nie mówić, że ono nie jest główne, bo przeszukania, które nastąpiły w domach na przykład wiceprezesa Roga czy w domach dyrektorów, były związane właśnie właśnie z tym śledztwem, wbrew temu, co twierdzi prokuratura, to dotyczy działania w Orlenie zorganizowanej grupy przestępczej, zmowy przetargowej, wyprowadzania pieniędzy z Orlenu - mówił.

Dodał, że "chodzi tutaj o dziesiątki, jeżeli nie o setki milionów złotych".

Byli członkowie zarządu Orlenu poza Polską

W czwartek Onet poinformował, powołując się na swoje źródła, że trzech byłych członków zarządu Orlenu, których działalność jest teraz przedmiotem zainteresowania prokuratury, miało opuścić kraj i na efekty działań śledczych oczekuje za granicą.

Łukasz Frątczak odniósł się do tych informacji. - To są informacje, które gdzieś tam chodziły, wydaję mi się, od bardzo dawna. Daniel Obajtek początkowo przebywał w Austrii, teraz ma być na Węgrzech, Adam Burak rzeczywiście, to już od bardzo dawna się mówiło, nie tyle stara się o obywatelstwo Turcji, co je ma. Też ma tam nieruchomości - mówił dziennikarz.

Polowanie na Daniela Obajtka

- Trudno zarzucać mi, że ja mam jakieś interesy z Danielem Obajtkiem. Ja mam jednoznacznie krytyczny stosunek do jego osoby jako prezesa Orlenu, do fuzji i dawałem temu wyraz w ostatnich latach niejeden raz. Natomiast rzeczywiście, jak się patrzy na to, co się dzieje, to trochę przypomina jednak to nagonkę - ocenił.

- Koalicja Obywatelska wygrała wybory w październiku. Od grudnia mają rząd. Są rzeczy, które naprawdę można by już prowadzić bardziej zaawansowane czynności, niż to robi prokuratura - powiedział.

- Myślę, że niektóre sprawy, jak na przykład zakup Polska Press albo cud na Orlenie, są naprawdę niezbyt skomplikowane dowodowo. Wystarczy wejść i zabezpieczyć dokumenty. I wiem, że na Bielańskiej, czyli w siedzibie Orlenu w Warszawie, prokuratura była i te dokumenty zabezpieczyła. To jest pytanie, czy prokuratorzy wiedzą, czego szukają - mówił.

- Ja nie mam takiego wrażenia, jeżeli Prokurator Krajowy wychodzi i nie do końca wie, ile jest śledztw, które są najważniejsze i w ramach którego śledztwa zarządzono, jakie czynności. Mimo że dzień wcześniej już go premier wywołał do tablicy i powiedział, że spotka się z tym Prokuratorem Krajowym i będzie konferencja prasowa.

"Prokuratorzy szukają po omacku"

- Więc ja mam wrażenie, że trochę prokuratorzy szukają po omacku. W tym momencie politycy rządzącej koalicji do tego się dołączają i cały czas rzucają Obajtek, Obajtek.. Natomiast na przykład przypisywanie Danielowi Obajtkowi jakiejkolwiek roli sprawczej, jeśli chodzi o tę szwajcarską spółkę, moim zdaniem jest chybione po prostu - ocenił.

- On nie ma z tym nic wspólnego. To było absolutnie od początku do końca w kompetencjach wiceprezesa Michała Roga. I to jest próba już jakiegoś takiego politycznego rozgrywania - stwierdził dziennikarz.

