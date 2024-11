NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie Kamila Bortniczuka

Najwyższa Izba Kontroli złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kamila Bortniczuka, byłego ministra sportu i turystyki w rządzie Zjednoczonej Prawicy - potwierdził rzecznik prasowy NIK Marcin Marjański.

- Złożyliśmy zawiadomienie. Dotyczy budowy centralnego ośrodka piłki nożnej. To w ramach jednej z kontroli, które prowadzimy w polskich związkach sportowych - powiedział Marjański.

Wcześniej o sprawie informowały "Przegląd Sportowy" i RMF FM. - Myślę, że Najwyższa Izba Kontroli myli się w tej sprawie. Po pierwsze ta dotacja nie została przez PZPN podjęta. Po drugie jestem absolutnie przekonany, że wszystkie decyzje podejmowałem zgodnie z zakresem moich kompetencji i że wszystko tam było w porządku - odniósł się do sprawy Bortniczuk, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Kontrola NIK w związkach sportowych

To jeden z efektów kontroli dotyczącej realizacji przez związki sportowe zadań w ramach programów resortu sportu. Zdaniem kontrolerów Bortniczuk przyznał Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej (PZPN) ponad 186 milionów złotych w ramach wniosku, który nie spełniał warunków formalnych tego dofinansowania i powinien być odrzucony. Chodzi o budowę w podwarszawskim Otwocku Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Ten projekt PZPN przedstawił jako obiekt dofinansowania z ministerialnego funduszu rozwoju kultury fizycznej. Chodziło o program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W styczniu MSiT poinformowało, że unieważniono decyzję poprzedniego ministra Kamila Bortniczuka o wpisaniu wniosku PZPN pod nazwą "Projekt budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku w kwocie 304 264 318 zł w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023" na listę wniosków zaproponowanych do dofinansowania. O planowanej inwestycji poinformowali oficjalnie 7 października w Otwocku m.in. Bortniczuk i prezes PZPN Cezary Kulesza. Planowany ośrodek miał być kluczową inwestycją PZPN i jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Inwestycja na ponad 400 mln zł

Wartość inwestycji oszacowano na ponad 400 milionów złotych, z czego ok. 305 milionów miała stanowić dotacja. Budowę planowano na lata 2024-2027. W pierwszym etapie PZPN miał otrzymać ponad 186 mln złotych. Marjański potwierdził, że tej kwoty dotyczy zawiadomienie złożone do prokuratury. W Narodowym Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, położonym na 12 hektarach ziemi w Otwocku, w pierwszym etapie miało powstać osiem boisk (docelowo dwanaście) z nawierzchnią trawiastą i sztuczną, a także pełnowymiarowe boisko zadaszone (hala). Ponadto specjalistyczna hala do futsalu, dwa boiska do piłki nożnej plażowej (jedno z nich zadaszane) i centrum medyczne. Do tego nowoczesny budynek administracyjno-edukacyjny, hotel oraz bursa dla zawodniczek i zawodników na potrzeby szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Kim jest Kamil Bortniczuk?

Kamil Bortniczuk ma 41 lat. Do Prawa i Sprawiedliwości wstąpił w 2002 r., jednak kilka lat później odszedł z partii w wyniku konfliktu wewnątrz struktur.

W wyborach w 2011 r. startował do Sejmu z list partii Polska Jest Najważniejsza, a następnie uczestniczył w tworzeniu struktur Polski Razem. Bez powodzenia dwukrotnie starał się o stanowisko burmistrza Głuchołaz. Po wyborach w 2015 r. przez kilka miesięcy pracował w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku dyrektora departamentu infrastruktury, a w 2016 r. został dyrektorem gabinetu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. W kwietniu 2017 r. objął funkcję członka zarządu Grupy Azoty ZAK, odpowiadając m.in. za badania i innowacje. W listopadzie tego samego roku, po przekształceniu Polski Razem, został działaczem Porozumienia.

W listopadzie 2018 r. objął mandat posła po wybranym na burmistrza Namysłowa Bartłomieju Stawiarskim. Został rzecznikiem prasowym Porozumienia (pełnił tę funkcję do stycznia 2020 r.). W wyborach w 2019 r. został posłem na Sejm IX kadencji. W grudniu 2019 r. premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Funkcję tę pełnił do kwietnia 2020 r.

Po wykluczeniu go z partii Porozumienie Borniczuk przeszedł do Partii Republikańskiej, a w październiku 2021 r. otrzymał tekę ministra sportu i turystyki. W 2023 r. utrzymał mandat poselski na kolejną kadencję, kandydując jako lider listy PiS w okręgu płockim. W grudniu 2023 r., dwa dni po przyłączeniu się Partii Republikańskiej do PiS, stanął na czele struktur Prawa i Sprawiedliwości w woj. opolskim.

