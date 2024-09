Najważniejsze wydarzenia tygodnia w gospodarce

Inflacja bazowa

"Szacowana przez nas miesięczna dynamika cen bazowych w sierpniu ukształtowała się powyżej wzorca sezonowego, co wskazuje na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce. W kontekście inflacji bazowej na uwagę zasługuje również utrzymująca się wysoka dynamika cen usług, która nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła 6,2 proc. rdr. Uważamy, że głównym czynnikiem proinflacyjnym w obszarze cen usług pozostaje presja płacowa" - napisali ekonomiści Credit Agricole.

"Indeks WIG20 zamknął dzień pod 2.337 pkt., co przełożyło się na zwyżkę w perspektywie tygodniowej o 0,79 proc. Technicznie patrząc sesja przesądza o przełamaniu wrześniowej fali spadkowej – co dobrze oddaje perspektywa dzienna – oraz obronie linii trendu hossy prowadzonej od jesieni 2022 r., która jest czytelna na wykresie tygodniowym WIG20. Drugi element staje się o tyle ważny, iż podaż poniosła drugą w ostatnim czasie porażkę na kluczowym wsparciu mimo mocnego ataku sprzedających" - napisał analityk.

"Raport z rynku pracy za sierpień był słaby, ale nie katastrofalny. W ostatnich wystąpieniach zarówno Williams, jak i Waller nie przedstawili wyraźnych wskazówek dotyczących skali cięcia na wrześniowym posiedzeniu, ale obaj przedstawili stosunkowo łagodną ocenę gospodarki, która zdecydowanie wskazuje na cięcie o 25 punktów bazowych" - ocenił cytowany przez agencję Reutera główny ekonomista Santander w USA, Stephen Stanley. "Uważamy, że jeśli Fed miałby obniżyć stopy o 50 pb we wrześniu, rynki odebrałyby to jako przyznanie, że jest 'spóźniony' z działaniem i musi przejść do akomodacyjnego nastawienia, a nie tylko wrócić do neutralnego" - wskazał z kolei starszy ekonomista w Bank of America, Aditya Bhave.