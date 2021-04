Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy

Rada Ministrów w piątek przyjęła Krajowy Plan Odbudowy – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dokument został wysłany do Komisji Europejskiej – zaznaczył. Z unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Jak mówił wcześniej w ciągu dnia wiceminister, w dokumencie niewykluczone są jeszcze zmiany po rozmowach z KE. - My dzisiaj składamy ten dokument nieformalnie i dajemy sobie szanse na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską – zaznaczył Buda.

Zastrzeżenia samorządowców

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na piątkowej konferencji podkreślił, że Fundusz Odbudowy jest wielką szansą, ale - jak dodał - środki z Funduszu powinny trafić "do wszystkich, w sposób sprawiedliwy - na wieś, do miasteczek i dużych miast". - Nie może być tak, że Fundusz stanie się funduszem wyłącznie jednej partii, funduszem wyborczym PiS. Muszą być jasne, transparentne kryteria – mówił prezydent Warszawy.

Mimo wprowadzenia przez rząd do projektu Krajowego Planu Odbudowy części zmian zgodnych z oczekiwaniami samorządów, zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko, w którym wskazuje, że nadal nie może pozytywnie zaopiniować tego dokumentu.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i - zgodnie z pierwotnym terminem - miało przedstawić Komisji Europejskiej do 30 kwietnia, czyli do piątku.