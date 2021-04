Projekt Krajowego Planu Obudowy ma zostać przedłożony Komisji Europejskiej do 30 kwietnia tego roku - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W kwestii ustawy wyrażającej zgodę na zwiększenie środków własnych Unii Europejskiej i uruchomienie funduszu Buda stwierdził: "myślę, że mało który parlamentarzysta na takie samobójstwo polityczne jest w stanie sobie pozwolić", by głosować przeciw.

Spodziewamy się zakończenia prac nad Krajowym Planem Odbudowy po 20 kwietnia, by móc przeprowadzić całą procedurę Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów i do 30 kwietnia przedłożyć go KE - mówił we wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.