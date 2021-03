Nowe obostrzenia w całej Polsce. Przepisy weszły w życie

Ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięcie hoteli, basenów, teatrów i kin – to tylko niektóre obostrzenia, które od soboty obowiązują w całym kraju. Odpowiednimi zasadami należy się też kierować, przebywając w przestrzeni publicznej lub spotykając się z rodziną i znajomymi. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w piątek po południu.

Nowe obostrzenia będą obowiązywały co najmniej do 9 kwietnia. W piątek do mieszkańców został wysłany Alert RCB: "Uwaga! Od soboty (20.03) nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju".