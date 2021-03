"Klienci szukają dostępnych terminów, aby zrealizować wizytę jeszcze przed lockdownem"

Od momentu ogłoszenia w czwartek kolejnego lockdownu w Polsce odnotowano 15-krotny wzrost ruchu na stronie i w aplikacji Booksy - platformie do rezerwacji wizyt online między innymi w salonach fryzjerskich i kosmetycznych.

To o kilkadziesiąt procent większe tempo wzrostu ruchu, niż w maju 2020 r., kiedy rząd ogłosił otwarcie salonów. Ponad połowa rezerwacji - 53 proc. - to wizyty, które zostały umówione na najbliższe dwa dni - czwartek i piątek. W lutym tego roku za pośrednictwem Booksy umawiano średnio dziennie 110 tys. wizyt.

"Zwiększony ruch"

Booksy to polski startup założony w 2013 r. z siedzibą w San Francisco, oferujący platformę do rezerwacji wizyt online dla użytkowników i program do rozwijania biznesu dla usługodawców. Dzięki aplikacji i stronie Booksy.com użytkownicy m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA i Polsce mogą rezerwować wizyty online u swoich ulubionych fryzjerów i kosmetyczek, a od niedawna także w nowych kategoriach, utworzonych na rynku polskim, takich jak finanse czy telekomunikacja.